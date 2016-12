16.10.2015 | News E-Commerce

Amazon nimmt Lebensmittelhandel ins Visier

Bild: Amazon

Der Internetgigant Amazon will jetzt offenbar auch Edeka, Rewe und Co. verstärkt Konkurrenz machen. Das könnte den Online-Handel mit Lebensmitteln durcheinander wirbeln. Das Geschäft spielt in Deutschland bislang noch eine untergeordnete Rolle. mehr