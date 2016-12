30.04.2012 | News Fehlende Karriereaussichten

Viele planen derzeit Jobwechsel

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland zieht einen Jobwechsel in den kommenden zwölf Monaten in Erwägung. Hauptgründe dafür sind fehlende Karriereaussichten und eine unzureichende Bezahlung, zeigt die Studie "Jobzufriedenheit" der Manpower Group Deutschland.mehr