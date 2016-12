15.04.2014 | News Laserdrucker

Milliarden Nanopartikel in kürzester Zeit

Bild: Getty Images, Inc.

Laserdrucker bedrucken in kürzester Zeit viele Seiten. Dabei spucken sie aber auch Milliarden Nanopartikel aus. Neue Tests ergaben bei einigen Modellen einen Wert an Feinstaub in den Emissionen von bis zu einer Billion innerhalb von 10 Minuten.mehr