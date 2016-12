15.01.2013 | News Deal

TKI sichert sich Lagerhalle im Gewerbepark Rodgau-Dudenhofen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Internos Global Investors KAG hat für den von ihr betreuten BIP-Fonds (Benelux Industrial Partnership) eine Fläche von 1.515 Quadratmetern in einem Gewerbepark in dem südlich von Frankfurt gelegenen Rodgau-Dudenhofen (Kronberger Straße 16) an die TKI System GmbH vermietet.mehr