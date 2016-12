04.07.2016 | News Zustellung

DHL liefert jetzt bundesweit abends zur Wunschzeit

Bild: Michael Bamberger

DHL Paket weitet die Zeitfensterzustellung aus: Ab sofort können Onlineshopper bundesweit - also auch in ländlichen Gebieten - bestimmen, wann ihre Pakete (am Abend) geliefert werden sollen. mehr