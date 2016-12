25.09.2013 | News CRM-expo

acquisa CRM Best Practice Award verliehen

Bild: Haufe Online Redaktion

Gestern wurden auf der Messe CRM-expo in Stuttgart die Preisträger des acquisa CRM Best Practice Award verliehen. Die Gewinner heißen Akzo Nobel und Bawag, der Sonderpreis der Jury ging an Swiss Post Solutions.mehr