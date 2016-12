08.07.2016 | News Kundenmanagement

Customer Lifetime Value: Irrtümer und Wahrheiten

Lange Zeit war die Kennzahl des Customer Lifetime Value in wissenschaftlichen Veröffentlichungen wesentlich häufiger anzutreffen als in der Realität. Mittlerweile findet sie ihren Weg auch in die praktische Anwendung. Triebfeder ist vor allem die Digitalwirtschaft. Die zunehmende Verbreitung des Customer Lifetime Values eröffnet große Chancen für eine gezielte Akquisition und Steuerung von Kundenbeziehungen. Gleichzeitig legt sie die Tatsache offen, dass drei gravierende Missverständnisse weit verbreitet sind. mehr