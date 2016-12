14.11.2016 | Serie Wo bleibt der Kunde?

Die Nordkorea-Frisuren-Parabel oder: Wie individuell ist individuell?

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Was heißt individuell? In Nordkorea stehen einem Mann beim Friseur zehn staatlich legitimierte Frisuren zur Auswahl. Für Frauen gibt es 18 Frisuren. Frauen haben in Nordkorea also 80 Prozent mehr Spielraum für Individualität. Was will ich damit sagen? Die kleine Geschichte liefert zwei schlichte Ableitungen für die Bewertung von Kundenbeziehungen und für Marketing-Philosophien.mehr