17.11.2016 | News Digitale Transformation

Wie der Großhandel mit der Digitalisierung umgeht

Bild: Haufe Online Redaktion

Denkt der Großhandel an die Digitalisierung, denkt er derzeit vor allem an das Pricing. Doch gerade die Verwerfungen im Kundenzugang führen zu verstärkter digitaler Aktivität in den Unternehmen.mehr