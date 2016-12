16.10.2013 | News Interview mit Ulf Loetschert

"Keep it simple"

Bild: buw Consulting GmbH

CRM ist seit über 20 Jahren Thema in den meisten Unternehmen. Studien zeigen aber regelmäßig, dass die Anwender oft unzufrieden mit den Ergebnissen sind. Die Unternehmensberatung Buw Consulting untersucht in ihrer aktuellen "CRM-Studie 2014", wie es um CRM in KMU tatsächlich bestellt ist. Ulf Loetschert, verantwortlich für das Projekt, erklärt, wo Unternehmen der Schuh besonders drückt.mehr