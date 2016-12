03.02.2016 | Bilderserie

Wie muss Kundenkommunikation heutzutage aussehen?

Bild: Buw Unternehmensgruppe

Probleme in Echtzeit bearbeiten und zugleich auch lösen - das erwarten die Kunden von heute. Der Service muss telefonisch, via Social Media oder im Live-Chat erreichbar sein. Doch Omnichannel präsent zu sein, ist nicht die beste Lösung, wenn der Service darunter leidet. Sich für eine gezielte Auswahl an Kommunikationskanälen zu entscheiden, hilft Qualitätsstandards in der Kundenkommunikation zu sichern. mehr