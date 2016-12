11.06.2014 | News BMF

Betrüger versenden E-Mails im Namen des BMF

Bild: Haufe Online Redaktion

Aktuell versuchen Betrüger, per E-Mail an Konto- und Kreditkarteninformationen von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zu gelangen. Ihre Masche: Sie geben sich per E-Mail als „Bundesministerium der Finanzen“ aus und behaupten, die betroffenen Bürger hätten einen Steuererstattungsanspruch.mehr