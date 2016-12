25.01.2016 | News Data & Kreativität

Disruption mal anders: Kill your agency

Bild: BPPA Bessis Pink Pony Advertising

"Das wollen wir verkaufen, macht mal eine schöne Kampagne!" Solche Aufträge von Unternehmen an Agenturen sind passé, meint der Berater Lukas-Pierre Bessis von BPPA Bessis Pink Pony Advertising und Autor des Buchs "Kill your agency". Was heute und vor allem gefragt ist: Eine echte kreative Zusammenarbeit. Denn mit der richtigen Technik könne jeder kreativ sein. mehr