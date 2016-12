13.02.2012 | News Sicherheit

Schnupfen vorbeugen: Nicht mit kranken Kollegen im Aufzug fahren

Treppen steigen statt Aufzug fahren: Das ist in Erkältungszeiten gleich in doppelter Hinsicht gesund. Denn erstens tut ein bisschen Bewegung gut, und zweitens bekommen Mitarbeiter so keine Niesattacken von kranken Kollegen im Fahrstuhl ab.mehr