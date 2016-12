31.07.2012 | News Techniker-Krankenkasse

Wiedereingliederung wird zu wenig genutzt

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Anteil der Langzeitkranken, die die Möglichkeit einer stufenweisen Rückkehr in den Job nutzen, ist bundesweit niedrig. So liegt er nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) im Südwesten mit nur 19 Prozent am höchsten.mehr