14.09.2015 | News Unternehmen

Projektentwickler Revitalis kooperiert mit Dereco

Bild: Pino Madeo

Der Projektentwickler Revitalis Real Estate will mit dem Kölner Family Office Dereco zusammenarbeiten. In Form eines Joint Venture soll in den nächsten fünf Jahren der größte Teil der anstehenden Projektpipeline von aktuell 400 Millionen Euro in Zusammenarbeit realisiert werden. An zwei Freiburger Hotelprojekten ist Dereco bereits beteiligt.mehr