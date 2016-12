20.12.2013 | News E-Commerce

Glaubwürdigkeit macht Online-Shops erfolgreicher

Bild: Haufe Online Redaktion

Der E-Commerce boomt. Gleichzeitig halten Nachrichten von betrügerischen Websites viele Menschen davon ab, in Online-Shops einzukaufen. Wie Online-Händler ihre Shops glaubwürdig gestalten und so mehr Umsatz erzielen können, erklärt in Sascha Plathen, Manager Channel Sales Central Europe bei McAfee. mehr