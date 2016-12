28.10.2015 | News Bundesbank

Kauflustige Kunden halten Konjunktur am Laufen

Bild: Haufe Online Redaktion

Auch wenn die deutsche Industrie nicht recht in Schwung kommt und die Flaute in Schwellenländern den Export bremst: Kauflustige Verbraucher halten den Konjunkturmotor nach Überzeugung der Bundesbank am Laufen. mehr