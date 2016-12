04.09.2013 | News Mediative Führung

Mithilfe von Konflikten Teams positiv verändern

Bild: shapecharge - iStockphoto

Was ist ein Mittel erfolgreicher Führung? Konflikte, so Robert Malinowski in der aktuellen Ausgabe des Personalmagazins. Der HR-Business Partner und Buchautor erklärt darin, wie sich der mediative Führungsstil die positiven Aspekte von Konflikten zunutze macht.mehr