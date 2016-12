14.04.2014 | News Mecklenburg-Vorpommern

Kommunen nehmen fast zehn Prozent mehr Steuern ein

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern nehmen seit 2009 jährlich mehr Steuern ein. Im vergangenen Jahr flossen 945,5 Millionen Euro in die Kassen und damit 9,7 Prozent mehr als 2012, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte.mehr