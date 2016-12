19.10.2011 | News Sicherheit

Legionellen am Arbeitsplatz

Die Annahme, dass die Erreger für die Legionärskrankheit nur in alten Wasserleitungen lauern, ist falsch. An mehreren Arbeitsplätzen, von denen man dies so nicht erwartet, besteht ein hohes Infektionsrisiko. Zum Beispiel dort, wo Vernebler eingesetzt werden, etwa in Zahnarztpraxen oder Autowaschanlegen. Aber auch Klimaanlagen können betroffen sein. In einem Factsheet der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OSHA) sind die wichtigsten Informationen zum Erreger und Strategien gegen das Gesundheitsrisiko zusammengefasst.mehr