29.10.2015 | News Projekt

Karstadt-Eigentümer baut Kitas in Deutschland

Bild: MEV-Verlag, Germany

Der österreichische Immobilieninvestor und Karstadt-Eigentümer René Benko will 150 Kindergärten in Deutschland bauen. Realisiert werden die Projekte durch ein Tochterunternehmen der Signa Property Funds, sagte ein Sprecher von Signa in Wien. Das Finanzvolumen für die deutschen Kitas bezifferte der Sprecher auf rund 400 Millionen Euro. Projekte seien bislang in Köln, Bonn, Düsseldorf und Münster geplant.