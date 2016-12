Kindesmissbrauch

09.02.2015 | News Compliance im Vatikan

Straftaten und Regeltreue in der Kirche

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Geldwäsche, Pädophilie und Drogenhandel – Begriffe die man heute durchaus mit Kirche und Vatikan in Verbindung bringt. Manches ist in den letzten Jahren besser geworden – aber über Jahrhunderte gewachsene Strukturen sind schwer zu ändern. In manchen Bereichen ist das kirchliche Compliance-Managemant noch recht unvollkommen.mehr