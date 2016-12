29.12.2014 | Serie Compliance - rechtliche Schwerpunkte

Compliance und besserer, weniger lückenhafter Kinderschutz

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In seinem christlichen Ursprung ist das Weihnachtsfest ein Fest der Familie. Das Kind in der Krippe hat es nicht komfortabel, ist aber umgeben von liebenden Eltern und bewacht von Hirten. Doch wie geht es Kindern in der aktuellen Realität? Halten Eltern die Regeln einer verantwortungsbewussten Zuwendung ein? Wo das nicht der Fall ist, wird es hinlänglich beobachtet und eingegriffen?mehr