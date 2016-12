KfW-Fördermittel

20.01.2016 | News Günstige Kredite

500 Millionen Förderung für innovative Unternehmen

Bild: Haufe Online Redaktion

Innovative Unternehmen in Deutschland können auf eine weitere Förderung über günstige Kredite hoffen. Die staatliche Förderbank KfW und der Europäische Investitionsfonds (EIF) übernehmen gemeinsam mit einem EU-Fonds die Hälfte des Kreditrisikos der Banken und erleichtern so die Vergabe von Darlehen an mittelständische Firmen, wie die KfW in Berlin mitteilte.mehr