03.02.2016 | News Bundeskartellamt

Strafen in Höhe von 190 Millionen Euro

Bild: Haufe Online Redaktion

Auch 2015 war ein Jahr mit teuren Strafen wegen Verstößen in der Wirtschaft. So hat das Bundeskartellamt in elf Fällen rund 190 Mio. EUR Bußgelder verhängt, das ist allerdings deutlich weniger als im Jahr davor. Betroffen davon waren unterschiedliche Branchen. Neben Ermittlungen in den klassischen Berufsgruppen nahm vor allem der Aufgabenbereich Internetökonomie zu.mehr