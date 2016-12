17.11.2014 | News Karriereentwicklung

Wofür sich ein MBA-Abschluss lohnt

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

MBA-Absolventen sind am Arbeitsmarkt gefragt – doch nicht in allen Branchen und Regionen gleichermaßen. Eine weltweite Studie zeigt, in welchen Bereichen ein MBA-Abschluss eine gute Investition ist, was Arbeitgeber erwarten und welchen Nachholbedarf sie bei ihren MBA-Rekruten sehen.mehr