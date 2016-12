01.09.2016 | News Unternehmen

GxP will bis 2018 Immobilien im Wert von 750 Millionen Euro kaufen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die neu firmierte GxP German Properties AG (früher: Cleanventure AG) mit Hauptsitz in Berlin plant den Aufbau eines Immobilienportfolios im Wert von 750 Millionen Euro bis 2018. Das Grundkapital der GxP soll dafür gegen Einlagen um rund 80 Millionen Euro erhöht werden. Aktuell ist das Unternehmen an den Börsen München und Stuttgart gelistet, eine Aufnahme in den Entry Standard ist für das vierte Quartal geplant.mehr