27.09.2013 | News Besonders besorgniserregende Stoffe nach REACH

Weichmacher DEHP gelangt über Lebensmittel in den Körper

Bild: MEV-Verlag, Germnay

In Spielzeug, Kosmetika sowie in Verpackungen fetthaltiger Lebensmittel ist der Weichmacher DEHP schon verboten. Doch noch immer gelangt der gesundheitsschädliche Stoff in den Körper von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen - vor allem über Lebensmittel, aber auch über Hausstaub.mehr