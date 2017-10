29.09.2015 | News Umweltschutz statt Wegwerfmentalität

Kampagne gegen Coffee-to-go-Becher

Bild: Haufe Online Redaktion

Nehmen Sie Ihren Kaffee wie einst in der Thermoskanne mit oder gönnen Sie sich jeden Morgen wie Tausende andere einen Coffee to go im Pappbecher? Oder sind Sie ein Becherheld und machen mit bei der Kampagne der Deutschen Umwelthilfe (DUH).mehr