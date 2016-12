13.08.2015 | News Hilfsprogramme

Milliarden gegen die Jugendarbeitslosigkeit in der EU

Mehr als 4,7 Millionen Jugendliche in der Europäischen Union sind der Statistikbehörde Eurostat zufolge arbeitslos. Besonders dramatisch ist die Lage in Ländern wie Spanien, Italien oder Griechenland. In Deutschland hingegen ist die Zahl junger Menschen ohne Job in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken.mehr