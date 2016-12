05.06.2013 | News JStG 2013

Bund und Länder beraten Kompromiss zu Steuerschlupflöchern

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat will am Abend in Berlin den monatelangen Streit über das Jahressteuergesetz 2013 beilegen.mehr