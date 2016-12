20.09.2016 | News Projekt

Berlin: Hines baut erstmals Wohnquartier in Deutschland

Bild: BLR Projektplan (unverbindlicher Planungsstand 2016)

Der Immobilieninvestor Hines hat ein 21.500 Quadratmeter großes Grundstück in Berlin-Schöneberg gekauft und realisiert erstmals ein Wohnquartier in Deutschland. In einem Joint Venture mit einem deutschen Spezialfonds entstehen im "Wohnpark Südkreuz" bis Mitte 2019 auf zirka 53.000 Quadratmetern Geschossfläche rund 530 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe.mehr