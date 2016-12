31.08.2016 | Serie Berufsbilder der Zukunft

Cloud-Architekten: Brückenbauer der digitalen Welt

Unsere Serie "Berufsbilder der Zukunft" zeigt heute am Beispiel des Cloud-Architekten, was die neuen Digital-Experten mitbringen müssen und was Unternehmen von ihnen erwarten. Der Cloud-Architekt sorgt dafür, dass die Fachbereiche und die IT eines Unternehmens sich gegenseitig verstehen.mehr