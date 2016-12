01.12.2015 | News Personalie

Prelios verstärkt "Investment Management" in Frankfurt

Bild: Prelios

Ab dem 1. Dezember übernimmt Nico Tates als Geschäftsführer die Leitung des neuen Bereichs "Investment Management" bei Prelios in Frankfurt am Main. Das Büro wird in der ersten Jahreshälfte 2016 eröffnet.mehr