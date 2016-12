Internetportal

08.09.2015 | News Unternehmen

Scout24 bestätigt Börsengang

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Internetportalanbieter Scout24 hat jetzt frühere Berichte bestätigt: Das Unternehmen, das mit ImmobilienScout24 auch auf Immobilien spezialisiert ist, will noch in diesem Jahr an die Frankfurter Börse. Dabei will die Gruppe netto mindestens 200 Millionen Euro erlösen.