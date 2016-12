10.03.2016 | News Neuer Browser

Ausgerechnet Burda will mit Anti-Tracking-Schutz punkten

Bild: elektraVision AG

Der Medienkonzern Burda will Google, Facebook und Co. mit einem Browser mit integrierter Suchmaschine und Anti-Tracking-Schutz Paroli bieten. Der Browser Cliqz halte "Daten-Schnüffler" unter Kontrolle, sagte Geschäftsführer Marc Al-Hames in München.mehr