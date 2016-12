09.11.2016 | Serie Die Marke ist tot? Es lebe die Marke!

Wie es mit Wearables weitergehen könnte

Bild: Haufe Online Redaktion

Schaut man sich die Veränderungen an, die durch die Digitalisierung in den letzten Jahren Fuß gefasst haben, so hat der Gesundheitsbereich erst seit kurzer Zeit hiervon Impulse erhalten. Als eine der wichtigsten Veränderung sind dabei die sogenannten Wearables zu nennen.mehr