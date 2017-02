01.07.2014 | News Neue Expansionspläne

Aldi hat Innenstädte im Visier

Der Discounter Aldi drängt mit seinen Filialen zunehmend in die Innenstädte. Das Unternehmen wolle damit auch eine Rolle bei der Nahversorgung in den Städten übernehmen, sagte der Leiter Filialentwicklung der Regionalgesellschaft Langenfeld von Aldi Süd, Jan Riemann, bei der Eröffnung einer neuen Filiale in bester Lage in Düsseldorf.mehr