21.08.2014 | News Berufsausbilung

Initiative "Vera": Azubis lernen von Senioren

Bild: SES

In der Ausbildungsinitiative "Vera" coachen Senioren Azubis - ehrenamtlich. Sie ist ein Beispiel für eine "Assistierte Ausbildung", die die Arbeitsagentur mit ihrer Initiative "Betriebliche Ausbildung hat Vorfahrt" fördern will. Ein Teamleiter zeigt, wie dies in der Praxis läuft.mehr