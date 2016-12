01.02.2013 | News Urteil

Jobcenter muss Liste mit Durchwahlnummern der Mitarbeiter offenlegen

Bei Anrufen in Jobcentern der Arbeitsagentur landet man meist in einer Warteschleife. Eine direkte Durchwahl zum zuständigen Mitarbeiter ist nicht vorgesehen. Eine Anwaltskanzlei hatte ein Jobcenter auf Zugang zur Diensttelefonliste verklagt und war damit jetzt in erster Instanz erfolgreich.mehr