22.09.2016 | News Unternehmen

TH Real Estate geht mit US-Fondsreihe an den Start

Bild: Haufe Online Redaktion

TH Real Estate startet die neue Immobilienfonds-Serie "US Cities Fund" für Investments in Handels-, Büro-, Industrie- und Wohnimmobilien in städtischen Wachstumsmärkten der USA. Die neuen Fonds treten an die Seite des im März an den Start gegangenen "European Cities Fund".mehr