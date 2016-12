Immobilienrecht

06.02.2013 | News Personalie

Orrick-Anwälte wechseln zu Heuking Kühn Lüer Wojtek

Bild: Heuking Kühn Lüer Wojtek

Heuking Kühn Lüer Wojtek gewinnt vier neue Partner: Zum 16. Februar kommen Dr. Michael Alberts, Dr. Peter Zimmermann und Dr. Peter Vocke als Equity-Partner in Düsseldorf hinzu. Dr. Christoph Wetzler wird als Partner in Frankfurt am Main dazu stoßen. Alle kommen von Orrick.mehr