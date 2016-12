02.10.2015 | News JLL

München auf Platz Zwei der investitionsintensivsten Städte weltweit

Bild: MEV-Verlag, Germany

In Bezug auf ihre wirtschaftliche Größe spielen europäische Städte weltweit eine führende Rolle bei Direktinvestitionen in Immobilienmärkte. Das zeigt der City Investment Intensity Index von JLL. Sechs Städte, die im Blick auf die Investitionsintensität in den Top 10 rangieren, befinden sich in Europa, angeführt von London. An zweiter Stelle liegt München.mehr