08.04.2016 | News Unternehmen

IVG: Kernportfolio wird noch im dritten Quartal 2016 verkauft

Bild: IVG Immobilien AG

Im dritten Quartal ist es so weit: Der Bonner Immobilienkonzern IVG will die Kernsparte mit Büroimmobilien in Deutschland aus dem Konzern herauslösen. Das kündigte IVG-Chef Dietmar Binkowska bei der Bilanzvorlage in Frankfurt am Main an. Ab diesem Zeitpunkt wird die IVG nur noch als reine Finanzholding mit konzernleitenden Aufgaben fungieren.mehr