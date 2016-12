Immobilienberatung

10.11.2015 | News Personalie

Moll verantwortet neuen Bereich Landlord Services bei Savills

Bild: Savills

Dominik Moll (42) übernimmt zum 15. November den neu gegründeten Bereich "Landlord Services" bei Savills in Frankfurt am Main. Er berichtet an Marcus Mornhart, der als Managing Director und Head of Office Agency Germany für das Bürovermietungsgeschäft von Savills in Deutschland verantwortlich zeichnet.mehr