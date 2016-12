11.06.2015 | News Unternehmen

Deutsche Pfandbriefbank soll an die Börse

Der Bund will im Juli die Mehrheit der Deutschen Pfandbriefbank an die Börse bringen. Das teilte das Institut am Mittwoch in München mit. In der Tochter der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) ist das Kerngeschäft der HRE gebündelt. Der Bund will durch den Börsengang mindestens 75,1 Prozent der Anteile losschlagen.mehr