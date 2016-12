17.01.2013 | News Einbringung und Verkauf von Vermögenswerten

IFRS 10 und IAS 28 zur Kommentierung veröffentlicht

Bild: Haufe Online Redaktion

Der IASB hat den Entwurf ED/2012/6 „Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture/Veräußerung oder Einbringung von Vermögenswerten zwischen einem Investor und einem assoziierten Unternehmen oder Joint Venture” zur Kommentierung veröffentlicht.mehr