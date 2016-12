25.02.2014 | News Ifo-Index

Die deutsche Wirtschaft ist in Feierlaune

Bild: Romy Bonitz, ifo 2005

Die deutschen Unternehmen sind in Hochstimmung. Weder Turbulenzen an den Finanzmärkten noch der Wintereinbruch in den USA konnten sie beeindrucken. Der Ifo-Index, das wichtige Stimmungsbarometer der Wirtschaft, stieg erneut.mehr