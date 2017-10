22.01.2015 | News Internationale Rechnungslegung

EU übernimmt mehrere Änderungen an Standards

Mit Datum vom 9. Januar 2015 hat die Europäische Union zwei Änderungen an den IFRS übernommen. Diese betreffen einerseits den fünften Zyklus der jährlichen Verbesserungen an den IFRS (AIP 2010-2012) sowie Änderungen an IAS 19 betreffend Arbeitnehmerbeiträge. Beide Standards waren im November bzw. Dezember 2013 herausgegeben worden.mehr